Долги перед Западом подгоняют Украину к боям за Донбасс

Отвоевать пляжи Крыма и прочие прелести полуострова, вернувшегося в Россию, для Украины уже не реально, и многие в Киеве это уже осознали. А вот захватить «кузницу и житницу» Донбасс – с этой «голубой мечтой» украинские радикалы-националисты явно не хотят расставаться.

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Для нынешнего украинского правительства этот вопрос еще актуальнее – страна балансирует на грани банкротства. Национальная экономика «лежит», миллионы граждан зарабатывают на пропитание в ЕС или России, а правительство набирает долги.

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К концу декабря 2021 года госдолг Украины составил 2,36 трлн. грн., или 86,61 млрд. долларов. Это 45,2% прогнозируемого ВВП страны.

Совокупный государственный и гарантированный государством долг на конец 2021 составил 2,67 трлн. грн., или 97,95 млрд. долларов. Отношение совокупного долга к ВВП – 51,1% (при условии номинального ВВП в 2021 году в объеме 5,2 трлн. грн.).

Но Украина продолжает набирать и набирать кредиты. Теперь это уже даже не камуфлируется «помощью на социальные и экономические реформы».

27 ноября Верховная Рада ратифицировала получение Киевом помощи от Лондона на развитие Военно-Морских сил. Естественно, не безвозмездно. «Рамочным соглашением предусматривается предоставление украинской стороне официальной поддержки в форме кредитов на сумму, не превышающую 1,7 млрд. фунтов стерлингов или эквивалент в долларах США или евро, для финансирования реализации государственного инвестиционного проекта по поставке двух противоминных кораблей, их доставки и обслуживания», — пояснили в Раде.

Двумя днями ранее председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен объявила, что Евросоюз в очередной раз выделит Украине экстренные кредиты и гранты на сумму 1,2 млрд. евро.

«Этот пакет поможет Украине сейчас удовлетворить свои потребности в финансировании из-за конфликта», - сказала глава ЕК в специальном заявлении в Брюсселе, которое транслировала телеслужба ЕС.

Вот этот акцент, сделанный в пояснении мотивации выделения денег Киеву «удовлетворить свои потребности в финансировании из-за конфликта» - раскрывает истинное назначение этой «помощи» - это не на поддержку экономики, это на подготовку к военным действиям. Такие сейчас первостепенные потребности украинских властей.

Вряд ли украинские радикалы всерьез рассчитывают напасть на Россию. А вот намерение захватить Донбасс в ходе беспрецедентно масштабного наступления под прикрытием Запада - это уже почти не скрывается. Возврат этих территорий с их предприятиями позволил бы Украине хоть ненадолго ослабить долговую удавку Запада.

Это очень жирный кусок, которым можно порадовать и западных кредиторов, и самостийных олигархов.

До начала боевых действий Донецкая и Луганская области обеспечивали около 18% промышленного производства Украины. Импорт Донбасса в 2013 году составил 7,7 млрд. долларов. Основными статьями импорта являлись железная и марганцевая руды, нефть, природный газ, оборудование, продукция деревообрабатывающей, легкой и пищевой промышленности. Суммарный профицит торгового баланса на то время составлял— 8,9 млрд. долларов.

Да сравнить хотя бы самый актуальный для Украины на сегодня сектор производства: объем угледобычи Донбасса в 2013 году составил 37,8 млн. тонн, тогда как всего на Украине — 83,6 млн. тонн.

И весь этот потенциал Донбасса, хоть и изрядно потрепан в ходе непрерывных обстрелов со стороны Украины, но все же по большей части сохранился и продолжает действовать.

- Намерение вернуть Донбасс и подготовка к его вооруженному захвату – это бизнес-проект западных кредиторов украинской власти, которая не может расплатиться с долгами, а также генералов НАТО, осваивающих здесь бюджеты, раздуты за счет фейков о «готовящейся к вторжению России», - считает генеральный директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин:

- Эти западные «товарищи» называют помощью то, что на самом деле является кредитом. Это, по сути, зарабатывание денег на странах, оказавшихся в сложной ситуации – их вынуждают брать заемные деньги под большие проценты, тем самым все туже затягивая на их шее долговую удавку. Поэтому со стороны банкиров - это просто бизнес, а со стороны западных пропагандистов – возможность раскрутить выгодную им тему якобы поддержки стран, на которые «готовится напасть» Россия.

Вот, сейчас это подается под соусом «Европа спасает Украину». Это в русле чисто пропагандистских действий. Технологии выделения денег на эти цели бывают разные, но я сомневаюсь, чтобы в итоге хоть один евро или доллар окажется безвозмездным.

Даже если формально «благотворительный» транш не подразумевает обратное перечисление суммы долга и процентов, все равно, предварительно, перед выделением денег, будут оговорены какие-то условия, с которыми Киев должен будет считаться, следовать их требованиям. В итоге жизнь на таком поводке будет даже дороже кредита.

Хотя и кредиты, получаемые Украиной от Запада, мы же понимаем, на поддержку украинской экономики не идут. Просто уже потому, что в этой стране сейчас нет национальной экономики – все ее сектора поделены между своими олигархами и транснациональными корпорациями. Что, чиновники будут вкладывать эти деньги в какие-то отрасли? Это в принципе невозможно.

Вот, например, в 2014 году украинский премьер Яценюк получил кредит на обустройство границы, но эти деньги были украдены. Поэтому это просто некие бизнес-схемы, которые реализуются Западом. И такая структура как НАТО реализует там бизнес-схемы. Отсекая Европу от России, военный альянс тем самым обеспечивает приток денег на свое содержание. Мне приходилось бывать в НАТО, беседовать с их генералами. Они посмеивались, мол, не переживайте особо – это просто бизнес.

«СП»: - Украинские радикалы рвутся к Донбассу, поскольку захват этой территории с предприятиями поможет решить проблему закредитованности государства?

- Донбасс им не вернуть, этот вопрос закрыт. А долг уже вырос под 100 миллиардов, и если нынешнее руководство Украины не собирается его отдавать, то это означает, что они полностью марионеточные, поскольку МВФ и Всемирный банк среди тех, кто спонсировал украинскую элиту, они теперь ставят определенные условия – если не хотите деньги отдавать, делайте вот это, и вот это. То есть, долг Украины как государства идет в обмен на решения в пользу вот этих кредиторов. А именно – на продажу земли, предприятий и ряда политических решений, в частности, по нагнетанию ситуации по Донбассу и в отношении России.

Это старая как мир система – сначала подсаживают государство на кредитную иглу, а после того, как они не могут деньги отдать, начинают диктовать условия. И такое государство становится марионеточным. И сейчас все решения направлены на то, как банкирам делиться с натовцами. Или натовцам с банкирами. Потому что ключевая линия зарабатывания сейчас на Украине – это освоение натовских бюджетов, предназначенных для обустройства военных баз, обучения обращению с завезенной в страну военной техникой и т.п. На все это требуются огромные деньги. Правительства стран-членов НАТО выделяют дополнительные средства, поскольку подготовлена подоплека – якобы Россия готовится к нападению на Украину.

Соответственно, НАТО это будет осваивать: МВФ и другие финансовые структуры будут выделять на это новые кредиты, которые потом будут пилиться. А у правительства, сидящего в Киеве, есть задача – помалкивать, подписывать нужные решения и всячески содействовать утилизации Украины на этом направлении.

«СП»: - В постсоветский период каждое новое руководство Украины начинало с объявления реформ. Какие произошли перемены, как изменилась экономика этой страны?

- При всех режимах – при Кучме, Ющенко и Януковиче и даже при Порошенко работала постсоветская экономика. Понятно, что ее, так сказать, дербанили, но какое-то время она позволяла поддерживать страну наплаву. В то же время, это был период трансформации постсоветской модели экономики в рыночно-феодальную. А когда убрали Януковича, вместе с ним из украинской экономики выпали восточные регионы, которые начали проводить свою экономическую линию.

Одновременно с этим пришел к власти Порошенко, а вместе с ним с одной стороны - западные корпорации, с другой стороны - произошел раздел страны между олигархами.

Поначалу возникло две столицы. Киев во главе с Порошенко, и Днепропетровск во главе с Коломойским. То есть, два государства, две группировки, которые стали конкурировать между собой в раздербанивании остатков постсоветской экономики.