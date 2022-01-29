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23 минуты назад

В Германии заявили, что отключение России от SWIFT станет страшной ошибкой

Евросоюз сделает себе только хуже, если попробует отключить Россию от платёжной системы SWIFT, заявил в интервью Die Welt председатель Христианско-демократического союза Германии Фридрих Мерц. По его словам, такие ограничения могут привести к крушению всей системы и переходу на китайский аналог.

Страшная ошибка: в Германии вновь заговорили об отключении РФ от SWIFT
Фото: ReutersReuters

Мы сами себе сильно навредим, — сказал он.

Политик считает, что отключение Москвы от SWIFT может привести к крушению всей системы и возможному переходу на китайский аналог.

Другая ошибка Европы в отношениях с Россией, по мнению Мерца, заключается в попытках подписать с Украиной соглашение об ассоциации, которое нарушает торговые договорённости между Москвой и Киевом.

Ранее стало известно, что Евросоюз работает над пакетом мер против России, который может включать ограничение на конвертирование валюты. Также в качестве санкций против РФ рассматриваются меры по экспортному контролю, отключение страны от SWIFT, запреты на импорт и экспорт.

В США раскрыли детали следующих санкций против России

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае отключения России от системы SWIFT будет задействована собственная система передачи данных, подготовленная Центробанком и способная осуществлять все необходимые функции внутри страны.

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