Евросоюз сделал две ошибки в отношении России, сообщил Die Welt глава немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц.

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По его словам, одна из них заключается в планах по отключению от международной платежной системы SWIFT. Как считает политик, это нанесет вред Европе. Другая ошибка — заключение ЕС соглашения об ассоциации с Киевом, которое привело к противоречиям в действующих торговых договоренностях с Москвой.

Глава ХДС считает, что отключение России от SWIFT опасно тем, что банковская система может рухнуть, после чего не исключен переход на китайскую платежную систему. Несмотря на риски, такая возможность продолжает оставаться предметом обсуждения в Европе.

«Если мы отключим Россию от SWIFT, то велика опасность того, что эта система рухнет и что нам затем, возможно, придется перейти на китайскую платежную систему. Тем самым нанесем серьезный вред самим себе», — отметил Мерц.