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58 минут назад

The New York Times: санкции против России ударят по всему миру

Обещанные санкции США против России на случай ее «вторжения» на Украину рискуют потрясти мировую экономику. Об этом говорится в статье американской газеты The New York Times.

The NYT: санкции против России ударят по всему миру
Фото: URA.RUURA.RU

«Ни одна страна никогда не пыталась ввести широкие санкции против таких крупных финансовых учреждений и против экономики размером с российскую. Аналитики говорят, что „быстрый и суровый“ ответ, который обещали официальные лица США, может потрясти крупные экономики, особенно европейские, и даже поставить под угрозу стабильность мировой финансовой системы», — отмечают авторы статьи.

Также сообщается, что некоторые аналитики считают, что введение санкций против России заставит ее отомстить, прекратив поставки газа в Европу или устроить кибератаки на инфраструктуры США и стран Европы.

Авторы статьи предполагают, что экономический удар может спровоцировать народный гнев россиян против президента России Владимира Путина, однако «история показывает, что страна не сдается легко, и стойкость является важной частью ее национальной идентичности». Это означает, что санкции США усилят «антиамериканизм» среди населения, укрепив народных дух и единство, уточняется в статье.

Ранее сообщалось, что США готовят санкции против крупнейших российских банков. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что введение американских санкций против России положит конец отношениям РФ и США. Депутат Госдумы РФ Михаил Делягин отметил, что отключение России от платежной системы SWIFT — решаемая проблема, потому она не страшна РФ.

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