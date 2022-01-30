The NYT: санкции против России ударят по всему миру

Обещанные санкции США против России на случай ее «вторжения» на Украину рискуют потрясти мировую экономику. Об этом говорится в статье американской газеты The New York Times.

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«Ни одна страна никогда не пыталась ввести широкие санкции против таких крупных финансовых учреждений и против экономики размером с российскую. Аналитики говорят, что „быстрый и суровый“ ответ, который обещали официальные лица США, может потрясти крупные экономики, особенно европейские, и даже поставить под угрозу стабильность мировой финансовой системы», — отмечают авторы статьи.

Также сообщается, что некоторые аналитики считают, что введение санкций против России заставит ее отомстить, прекратив поставки газа в Европу или устроить кибератаки на инфраструктуры США и стран Европы.