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50 минут назад

The NYT: санкции против России ударят по всему миру

Обещанные американские ограничительные меры в отношении Москвы в случае «вторжения» России на Украину рискуют потрясти мировую экономику, пишет The New York Times.

The NYT: антироссийские санкции ударят по всему миру
Фото: ReutersReuters

По данным издания, до сих пор ни одна страна никогда не пыталась ввести широкие санкции против таких крупных финансовых учреждений и против экономики размером с российскую. Отмечается, что обещанный Вашингтоном «быстрый и суровый» ответ может потрясти крупные экономики, особенно европейские, и даже поставить под угрозу стабильность мировой финансовой системы.

Газета ссылается на аналитиков, по словам которых, введение санкций против Москвы заставит российские власти, прекратить поставки газа в Европу или устроить кибератаки на инфраструктуры США и стран ЕС.

Как считает The New York Times, экономический удар по России может спровоцировать народный гнев граждан страны против президента Владимира Путина, однако «история показывает, что страна не сдается легко, и стойкость является важной частью ее национальной идентичности».

В результате американские санкции усилят «антиамериканизм» среди россиян, укрепив народных дух и единство.

Ранее сотрудник Совета национальной безопасности Белого дома Питер Харрелл заявил, что новые санкции в отношении России, которые США и союзники могут ввести в случае эскалации на Украине, направлены на нанесение экономического ущерба и снижение промышленного потенциала РФ, но не против россиян.

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