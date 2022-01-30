The NYT: антироссийские санкции ударят по всему миру

Обещанные американские ограничительные меры в отношении Москвы в случае «вторжения» России на Украину рискуют потрясти мировую экономику, пишет The New York Times.
По данным издания, до сих пор ни одна страна никогда не пыталась ввести широкие санкции против таких крупных финансовых учреждений и против экономики размером с российскую. Отмечается, что обещанный Вашингтоном «быстрый и суровый» ответ может потрясти крупные экономики, особенно европейские, и даже поставить под угрозу стабильность мировой финансовой системы.
Газета ссылается на аналитиков, по словам которых, введение санкций против Москвы заставит российские власти, прекратить поставки газа в Европу или устроить кибератаки на инфраструктуры США и стран ЕС.
Как считает The New York Times, экономический удар по России может спровоцировать народный гнев граждан страны против президента Владимира Путина, однако «история показывает, что страна не сдается легко, и стойкость является важной частью ее национальной идентичности».
В результате американские санкции усилят «антиамериканизм» среди россиян, укрепив народных дух и единство.
Ранее сотрудник Совета национальной безопасности Белого дома Питер Харрелл заявил, что новые санкции в отношении России, которые США и союзники могут ввести в случае эскалации на Украине, направлены на нанесение экономического ущерба и снижение промышленного потенциала РФ, но не против россиян.