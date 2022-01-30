На Украине назвали срок начала закупки газа у России

«Мы берем газ из транзитной трубы, а когда заработает "Северный поток — 2", а он заработает в этом году, то у нас и в транзитной трубе не будет газа. Единственный выход для нашей власти — переходить на прямые договоры с «Газпромом», сообщил политолог.