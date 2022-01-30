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11 минут назад

На Украине назвали срок начала закупки газа у России

Украина будет вынуждена перейти на прямые поставки газа из России после открытия «Северного потока — 2», сообщил в эфире телеканала NewsOne политолог Дмитрий Корнейчук.

На Украине назвали срок начала закупки газа у России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, в настоящее время страна столкнулась с большим дефицитом этого топлива, а в следующий отопительный сезон Украине будет негде закупать газ. Как считает Корнейчук, из-за этого власти будут вынуждены пойти на предательство.

«Мы берем газ из транзитной трубы, а когда заработает "Северный поток — 2", а он заработает в этом году, то у нас и в транзитной трубе не будет газа. Единственный выход для нашей власти — переходить на прямые договоры с «Газпромом», сообщил политолог.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране достаточно угля и газа, чтобы спокойно пройти отопительный период.

А лидер ЛДПР Владимир Жириновский ранее сообщил, что следует прекратить поставки горюче-смазочных материалов на Украину. По его словам, также необходимо обсудить ограничение торговли РФ и Украины и по ряду других товаров, что нанесёт Киеву значительный ущерб.

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