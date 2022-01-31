Нуланд пообещала «мощный удар» по россиянам

Власти США намерены сохранить неопределенность относительно содержания пакета санкций против Москвы на случай вторжения России на Украину. Об этом замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила в интервью CBS. Она пояснила, что это нужно для наиболее эффективного воздействия на Москву.

«Мы говорим: финансовые меры, экспортные ограничения, новые санкции против российских элит. Но если мы сейчас их представим, Россия сможет начать смягчать последствия — в этом, как нам кажется, нет никакого смысла», — сказала Нуланд.

По ее словам, сдерживание демонстрирует результаты при «некоторой стратегической неопределенности». Нуланд добавила, что идет разработка и согласование санкций с европейскими партнерами США, они могут коснуться не только российских властей, но и жителей России «в экономическом плане».

«Для них это будет мощный удар», — отметила она.

Также Нуланд рассказала, что США поставляют Украине антитанковое и противовоздушное оружие, а также «готовят территорию НАТО» к возможному военному конфликту.

Ранее сенатор США Роберт Менендес заявил, что часть санкций, которые Вашингтон готовит против России на случай эскалации ситуации вокруг Украины, могут ввести заранее. Американский политик подчеркнул, что обострение текущей ситуации повлечет за собой «разрушительные санкции», которые будут способны «сокрушить экономику России».

Обозреватели американской газеты The New York Times, в свою очередь, заявили, что потенциальные санкции, которые США могут ввести против России при ухудшении кризиса на Украине, могут привести к «финансовой панике» и нанести серьезный урон по мировой экономике.