Китайцы решили построить дорогу вокруг Владивостока

Инвестиционное подразделение китайской корпорации CRCC (China Railway Construction Corporation) подало заявку на строительство Владивостокской кольцевой автодороги (ВКАД). Об этом со ссылкой на представителя компании пишут «Ведомости».
По словам инвестиционного директора по Евразийскому региону CRCC International Investment Линь Яна, это первая частная концессионная инициатива китайской компании в сфере инфраструктурных проектов в России.
Сейчас пакет документов находится на рассмотрении в министерстве экономического развития Приморского края. Общий объем инвестиций на первом этапе оценивается в 80-85 млрд рублей. Начать строительство первого этапа дороги от острова Русский через остров Елены до Казанской улицы на полуострове Шкота планируется в 2023 году.
При этом заинтересованность в участии в строительстве ВКАД также выразили Газпромбанк и группа «Бамтоннельстрой-мост» («БТС-мост»), подконтрольная бизнесмену Руслану Байсарову, отмечает издание.
Ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунов заявил о разработанной ведомством модели заселения Дальнего Востока, которая должна увеличить его население на 2 млн человек в ближайшие 15 лет. По его словам, требуется построить более 60 млн квадратных метров жилой недвижимости и создать новую среду для жизни. Инвестиции в проект оцениваются в 8 трлн рублей.
При этом президент России Владимир Путин назвал новой исторической задачей страны приумножение населения Дальнего Востока. Для этого, по словам главы государства, надо развивать производственные мощности, создавать рабочие места, обеспечить доходы людей, а также использовать те ресурсы, которые уже есть.