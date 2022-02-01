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38 минут назад

Quartz: жесткие санкции против России приведут к глобальному росту цен на ключевые товары

Обозреватель американской бизнес-газеты Quartz Тим Макдонелл предупредил, что введение США жестких санкций против России может спровоцировать удорожание ключевых товаров по всему миру.

Последствия антироссийских санкций предрекли всему миру
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Ограничительные меры, скорее всего, коснутся крупных банков. Это рискованный гамбит против ключевого экспортера топлива, металлов и пшеницы, играющего решающую роль в глобальных цепочках поставок. Россия производит 43% мирового палладия, необходимого для автомобильных двигателей", - говорится в статье.

Он отметил, что в настоящее время важнейшие российские товары стоят дороже, чем в 2019 году - до начала пандемии коронавируса. Если будут введены антироссийские санкции, инфляция ускорится с новой силой, резюмировал он.

Ранее к похожим выводам пришел обозреватель Washington Post Энтони Файола. Он заявил о возможности резкого скачка цен на сырьевом рынке в случае введения "экстремальных санкций" против РФ.

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