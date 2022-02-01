Российской банковской системе планируют нанести удар «в самое сердце»

В рамках готовящихся санкций против России из-за ситуации с Украиной ряд стран Европы хотят лишить РФ доступа к специальным правам заимствования* (СДР). Об этом, ссылаясь на документы, рассказала газета Financial Times.

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«Ряд стран ЕС призвали к заморозке доступа РФ к СДР, которые действуют как резервная валюта», – сообщает издание.

Кроме того, у газеты есть данные, что Соединенные Штаты и Евросоюз намереваются нанести удар «в самое сердце российской банковской системы». Разрабатываемыми мерами оппоненты постараются значительно ограничить России доступ к международной финансовой системе. Под прицелом санкций оказались крупнейшие российские финансовые структуры. Среди них Российский фонд прямых инвестиций, «Сбербанк», «Альфа-банк», «ВТБ» и «Газпромбанк».

Также по-прежнему рассматривается вариант отключения России от межбанковской информационной системы SWIFT. Подобный шаг значительно усложнит для российских банков взаимодействие с западными финансовыми организациями. Впрочем, данная мера в большей степени поддерживается США, в Европе же отключение от SWIFT рассматривается только «в крайнем случае», пишет Financial Times.