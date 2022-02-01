СберЛизинг профинансировал поставку 20 самосвалов  на 145,5 млн рублей

СберЛизинг профинансировал поставку 20 самосвалов китайской марки HOWO ZZ3407S3867E для нужд компании ООО «НефтеПродуктСервис». Сумма сделки составила 145,5 млн рублей, договор заключен на 36 месяцев.
Вся партия самосвалов была передана клиенту 25 января 2022 года. Машины будут использоваться при строительстве трассы федерального значения М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань.
Завод HOWO (Sinotruk) является одним из крупнейших по производству грузовых автомобилей в Китае. Его основная продукция – крупнотоннажные грузовики массой до 60 тонн. Продукция предприятия пользуется большим спросом, в том числе и на территории России.
Ольга Кириллова, директор департамента корпоративного бизнеса АО «Сбербанк Лизинг»: «С ООО «НефтеПродуктСервис» у нас ранее уже был опыт сотрудничества по лизингу легковых автомобилей, и мы рады, когда клиенты возвращаются к нам снова и снова. Менеджеры компании всегда стараются оперативно рассматривать заявки клиентов и проводить сделки в максимально короткие сроки. Для удобства клиента в СберЛизинге уже давно запущен сервис, позволяющий все этапы сделки осуществлять в удаленном режиме — доля таких подписаний на сегодняшний день превысила 90%».