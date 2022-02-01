СберЛизинг профинансировал поставку 20 самосвалов  на 145,5 млн рублей

Завод HOWO (Sinotruk) является одним из крупнейших по производству грузовых автомобилей в Китае. Его основная продукция – крупнотоннажные грузовики массой до 60 тонн. Продукция предприятия пользуется большим спросом, в том числе и на территории России.

Ольга Кириллова, директор департамента корпоративного бизнеса АО «Сбербанк Лизинг»: «С ООО «НефтеПродуктСервис» у нас ранее уже был опыт сотрудничества по лизингу легковых автомобилей, и мы рады, когда клиенты возвращаются к нам снова и снова. Менеджеры компании всегда стараются оперативно рассматривать заявки клиентов и проводить сделки в максимально короткие сроки. Для удобства клиента в СберЛизинге уже давно запущен сервис, позволяющий все этапы сделки осуществлять в удаленном режиме — доля таких подписаний на сегодняшний день превысила 90%».