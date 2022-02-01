"У нас могут быть разногласия, но в практическом плане, с экономической точки зрения, мы, европейцы, мы те, кто вкладывает больше денег в российскую экономику, чем кто-либо. И определенно это нужно будет пересмотреть", - сказал глава дипломатии ЕС.