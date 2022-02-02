Госдолг США достиг рекордной отметки

Государственный долг США впервые превысил 30 триллионов долларов, такие цифры раскрыло Министерство финансов страны, передает газета New York Times.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что этот показатель стал рекордным за все время его существования и в графе «совокупный государственный долг» значится 30,012 триллиона долларов.

Издание пишет, что соответствующие цифры были достигнуты раньше, чем предполагалось и объясняет это существенными расходами, которые понесли Соединенные Штаты в период пандемии.

Из них пять триллионов долларов были направлены на выплату расширенных пособий по безработице, финансовую поддержку малого бизнеса и стимулирующие выплаты.