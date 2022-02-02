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1 час назад

Госдолг США достиг рекордной отметки

Государственный долг США впервые превысил 30 триллионов долларов, такие цифры раскрыло Министерство финансов страны, передает газета New York Times.

Госдолг США достиг рекордной отметки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что этот показатель стал рекордным за все время его существования и в графе «совокупный государственный долг» значится 30,012 триллиона долларов.

Издание пишет, что соответствующие цифры были достигнуты раньше, чем предполагалось и объясняет это существенными расходами, которые понесли Соединенные Штаты в период пандемии.

Из них пять триллионов долларов были направлены на выплату расширенных пособий по безработице, финансовую поддержку малого бизнеса и стимулирующие выплаты.

В середине декабря 2021 года президент США Джо Байден подписал закон, который повышает потолок госдолга страны на 2,5 триллиона долларов — до 31,4 триллиона долларов. Таким образом американский лидер предотвратил потенциальный дефолт страны по госдолгу. Ожидается, что увеличение лимита задолженности позволит правительству покрывать свои обязательства до 2023 года.

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