Госдолг США достиг рекордной отметки

Государственный долг США превысил $30 трлн, что стало историческим максимумом. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на данные американского Минфина.

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По словам опрошенных американскими изданиями финансовых экспертов, госдолг достиг этой отметки на несколько лет раньше, чем прогнозировалось.

«Это стало результатом триллионных инвестиций со стороны федерального правительства в борьбу с пандемией коронавируса, включая пять триллионов долларов для выплат расширенных пособий по безработице, меры по поддержке малого бизнеса и стимулирующие выплаты», – говорится в аналитическом материале газеты.

По мнению большинства опрошенных экономистов, рекордный показатель госдолга не свидетельствует о катастрофе, так как экономика США растет даже в условиях пандемии, а процентная ставка остается на низком уровне.

В декабре президент США Джо Байден подписал закон о повышении лимита государственного долга на $2,5 трлн, до $31,4 трлн.