Госдолг США достиг рекордной отметки

Государственный долг США превысил $30 трлн, что стало историческим максимумом. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на данные американского Минфина.
По словам опрошенных американскими изданиями финансовых экспертов, госдолг достиг этой отметки на несколько лет раньше, чем прогнозировалось.
«Это стало результатом триллионных инвестиций со стороны федерального правительства в борьбу с пандемией коронавируса, включая пять триллионов долларов для выплат расширенных пособий по безработице, меры по поддержке малого бизнеса и стимулирующие выплаты», – говорится в аналитическом материале газеты.
По мнению большинства опрошенных экономистов, рекордный показатель госдолга не свидетельствует о катастрофе, так как экономика США растет даже в условиях пандемии, а процентная ставка остается на низком уровне.
В декабре президент США Джо Байден подписал закон о повышении лимита государственного долга на $2,5 трлн, до $31,4 трлн.
В ноябре 2021 года Россия сократила вложения в государственные ценные бумаги США до $2,409 млрд, в октябре показатель составлял $3,166 млрд.