Как «Корсар» проехался по «Татрам»: какое будущее ждёт калининградский трамвай

В Калининграде 1 февраля впервые за десять лет на линию вышли новые трамваи. Об особенностях вагонов «Корсар» и планах по развитию сети — в материале «Клопс».

«Низкопалубный полупират»

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Новый трамвай полностью заменит старенькие «Татры» на маршруте №5 уже в этом месяце: с завода под Питером привезли 10 вагонов. Как рассказал «Клопс» директор предприятия «Калининград-ГорТранс» Владимир Фомин, ещё два трамвая готовятся к отправке. Всю партию поставят к концу февраля.

Оригинальное название придумали на заводе больше года назад. «Чтобы покорить мир», — объяснил «Клопс» генеральный директор предприятия ПК «Транспортные системы» Феликс Винокур. — «Корсар» — полупиратское название. Надеемся, что он победит всех конкурентов».

Во сколько обошёлся городу новый транспорт

Во время прошлогодней презентации производитель назвал сумму в 60-70 миллионов рублей. Тогда говорили, что аналог «Корсара» на международном рынке продаётся в два раза дороже.

Калининград приобрёл каждый вагон за 169 миллионов. По словам директора «ГорТранса» Владимира Фомина, причиной удорожания стала лизинговая форма покупки. На трамваи регион и город сбросились в равных долях. Сделку поддержал «Сбер».

«В прошлом году на Петербургском международном экономическом форуме мы подписали соглашение с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым о сотрудничестве в ряде областей, в том числе и в части развития транспортной инфраструктуры и обновления парка городского транспорта. И сегодня мы видим результаты нашей совместной работы. В общей сложности в рамках контракта мы профинансировали поставку 16 трамваев. Первые «Корсары» уже поставлены и выйдут на улицы города. Отгрузка остальной партии будет осуществлена по установленному графику. Я очень рад, что наше сотрудничество с правительством области обеспечит жителей Калининграда комфортным, безопасным и экологичным транспортом», — рассказал «Клопс» генеральный директор АО «Сбербанк Лизинг» Вячеслав Спиров.

Какие фишки отличают «Корсар» от других трамваев

Это полностью низкопольный вагон, пассажирам удобнее входить и выходить, он быстрее едет по маршруту. В салоне 29 пассажирских мест, общая вместимость — 120 человек. Есть система климат-контроля, мультимедийные табло с информацией об остановках и пересадках, USB-розетки, места для людей с ограниченными возможностями здоровья, наружная система видеоконтроля зон посадки и мониторинга дорожной ситуации. «Корсар» может разогнаться со скоростью 75 км/ч.

«Всё, что происходит с вагоном — в поле зрения водителя. В старых часть функций приходилось делать только при участии помощников. Здесь все проблемы можно устранить самостоятельно. По сравнению со старыми вагонами и даже Pesa этот намного проще и удобнее для водителя, всё под рукой», — рассказывает вагоновожатая Галина Мельникова . Она добавляет, что пассажиры могут чувствовать себя в безопасности: специальная система исключает движение без нажатия педали.

«Корсары» переделывали под особенности Калининграда. Во время тестирования первого вагона год назад выяснилось, что задняя часть не позволяет подняться с Московского проспекта на 9 Апреля. Пришлось изменить конструкцию вагона. С колёс пришлось снять колпаки на колёсных парах: в «ГорТрансе» объяснили это необходимостью понаблюдать за рабочими механизмами в первое время.

Что с нынешними путями

В последний раз трамвайные пути капитально ремонтировали в городе в 2000 году. На 9 Апреля и Киевской полотно поменяли во время реконструкции улиц. Нрмативный срок эксплуатации рельсов — 15,5 лет.

Средняя стоимость капремонта, включая контактную сеть — 130 миллионов за один километр. На два маршрута нужно порядка миллиарда рублей. Пока власти намерены поддерживать инфраструктуру «на плаву» и просчитывать варианты замены.

«Будем восстанавливать отдельными участками. Начнём с самых аварийных», — говорит глава администрации Елена Дятлова. В Калининграде есть места, где капремонта не было с 1946 года.

Станет ли посадка в трамвай безопаснее

Часто говорят о необходимости специальных зон для посадки. Глава дорожно-транспортного комитета администрации Дмитрий Галкаев говорит, что никаких дополнительных мероприятий не предусмотрено.

«В центре города посадка и высадка производится через проезжую часть. Оборудовать будем разметкой и знаками. Трамваи оборудованы табло, информируют водителей. Всё остальное просчитываем», — отметил Галкаев.

Какие планы по развитию трамвайной сети

Часть купленных вагонов отправят на «пятёрку», остальные — на маршрут №3, который планируют восстановить в мае. Там же будут доживать нынешние «Татры» и Pesa. В январе 2021-го планировалось купить 26 трамваев, о дополнительных десяти трамваев больше не говорят.

Следующие направления развития — рейс №4 до проспекта Победы, Тельмана и Московский район. Антон Алиханов предложил не отказываться от планов, даже если нет возможность оборудовать кольца, как, например, в конце Тельмана.

«Отсутствие кольца не является основанием для отказа от маршрута. Просто нужно несколько двухголовых трамваев, которые заходят в тупики, это можно сделать», — считает глава региона.

Генеральный план Калининграда, рассчитанный до 2035 года, предусматривает новую ветку до Карамзина, но никаких заявлений о столь масштабных проектах пока было.

Горожане просят дать имена каждому вагону

Калининградцы выступили с инициативой давать каждому новому трамваю персональное имя или называть транспорт в честь почётных людей. Подобная система действует в авиации: в авиакомпании «Россия» один из самолётов носит название «Калининград», а лайнеры «Аэрофлота» именуют в честь выдающихся россиян.