Фернандес выступает за избавление Аргентины от экономической зависимости от США

Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что выступает за развитие сотрудничества с Россией и избавление своей страны от экономической зависимости от США.
На встрече в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным в четверг он отметил, что Аргентина сталкивается с непростой экономической ситуацией, касающейся в том числе внешнего долга. При этом страна с 1990-х годов ориентировалась на США, и ее экономика во многом зависит от Соединенных Штатов, сказал аргентинский лидер. По словам Фернандеса, задолженность Аргентины перед Международным валютным фондом возникла "тоже из-за этих отношений".
"И я выступаю очень упорно и настойчиво за то, чтобы Аргентина все-таки избавилась от этой зависимости от МВФ и США и чтобы мы открывали новые возможности. В частности, сотрудничество с Россией для нас очень важно", - сказал Фернандес.
Он заверил Путина, что Аргентина очень хочет развивать сотрудничество именно с Россией.
В мае 2018 года на фоне резкого падения курса национальной валюты предыдущий президент страны Маурисио Макри обратился за помощью к МВФ. Фонд одобрил предоставление Аргентине $57 млрд. Подписанное соглашение предусматривало проведение ряда реформ, направленных на снижение инфляции и дефицита бюджета.
В 2019 году в Аргентине прошли президентские выборы, на которых победил Фернандес. К этому моменту страна успела получить от МВФ примерно $44 млрд, от оставшейся суммы новое правительство отказалось. После победы Фернандес заявил, что считает нужным договориться с кредиторами об отсрочке выплат, чтобы дать экономике Аргентины возможность развиваться и погасить долги. Глава государства неоднократно указывал на рекордный размер кредита и нарушения при его выдаче стране.