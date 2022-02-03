Фернандес выступает за избавление Аргентины от экономической зависимости от США

Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что выступает за развитие сотрудничества с Россией и избавление своей страны от экономической зависимости от США.

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На встрече в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным в четверг он отметил, что Аргентина сталкивается с непростой экономической ситуацией, касающейся в том числе внешнего долга. При этом страна с 1990-х годов ориентировалась на США, и ее экономика во многом зависит от Соединенных Штатов, сказал аргентинский лидер. По словам Фернандеса, задолженность Аргентины перед Международным валютным фондом возникла "тоже из-за этих отношений".

"И я выступаю очень упорно и настойчиво за то, чтобы Аргентина все-таки избавилась от этой зависимости от МВФ и США и чтобы мы открывали новые возможности. В частности, сотрудничество с Россией для нас очень важно", - сказал Фернандес.

Он заверил Путина, что Аргентина очень хочет развивать сотрудничество именно с Россией.

В мае 2018 года на фоне резкого падения курса национальной валюты предыдущий президент страны Маурисио Макри обратился за помощью к МВФ. Фонд одобрил предоставление Аргентине $57 млрд. Подписанное соглашение предусматривало проведение ряда реформ, направленных на снижение инфляции и дефицита бюджета.