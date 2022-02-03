Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+6° в 
USD 76.65EUR 86.56
Войти в почту
1 час назад

Фернандес выступает за избавление Аргентины от экономической зависимости от США

Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что выступает за развитие сотрудничества с Россией и избавление своей страны от экономической зависимости от США.

Фернандес выступает за избавление Аргентины от экономической зависимости от США
Фото: ReutersReuters

На встрече в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным в четверг он отметил, что Аргентина сталкивается с непростой экономической ситуацией, касающейся в том числе внешнего долга. При этом страна с 1990-х годов ориентировалась на США, и ее экономика во многом зависит от Соединенных Штатов, сказал аргентинский лидер. По словам Фернандеса, задолженность Аргентины перед Международным валютным фондом возникла "тоже из-за этих отношений".

"И я выступаю очень упорно и настойчиво за то, чтобы Аргентина все-таки избавилась от этой зависимости от МВФ и США и чтобы мы открывали новые возможности. В частности, сотрудничество с Россией для нас очень важно", - сказал Фернандес.

Он заверил Путина, что Аргентина очень хочет развивать сотрудничество именно с Россией.

В мае 2018 года на фоне резкого падения курса национальной валюты предыдущий президент страны Маурисио Макри обратился за помощью к МВФ. Фонд одобрил предоставление Аргентине $57 млрд. Подписанное соглашение предусматривало проведение ряда реформ, направленных на снижение инфляции и дефицита бюджета.

В 2019 году в Аргентине прошли президентские выборы, на которых победил Фернандес. К этому моменту страна успела получить от МВФ примерно $44 млрд, от оставшейся суммы новое правительство отказалось. После победы Фернандес заявил, что считает нужным договориться с кредиторами об отсрочке выплат, чтобы дать экономике Аргентины возможность развиваться и погасить долги. Глава государства неоднократно указывал на рекордный размер кредита и нарушения при его выдаче стране.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители