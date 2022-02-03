Канцлер Австрии обвинил Россию в повышении цен на газ в Европе

"Очевидно, что речь идет о хорошо согласованной стратегии Российской Федерации и концерна "Газпром". Хранилища были заполнены лишь условно, что привело к тому, что цена на газ действительно драматично выросла. Снабжение обеспечено, но, конечно, из-за цены наблюдается напряженная ситуация. Газ стал дорогим как никогда", — высказался он, в ходе выступления перед депутатами Федерального совета — верхней палаты австрийского парламента.