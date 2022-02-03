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22 минуты назад

Канцлер Австрии обвинил Россию в повышении цен на газ в Европе

Канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил с заявлением, что повышение цен на газ в Европе стало результатом действий России. По словам политика, РФ "лишь условно" заполнила газовые хранилища в Европе, сообщает РИА Новости.

Канцлер Австрии обвинил Россию в повышении цен на газ в Европе
Фото: ТАССТАСС

"Очевидно, что речь идет о хорошо согласованной стратегии Российской Федерации и концерна "Газпром". Хранилища были заполнены лишь условно, что привело к тому, что цена на газ действительно драматично выросла. Снабжение обеспечено, но, конечно, из-за цены наблюдается напряженная ситуация. Газ стал дорогим как никогда", — высказался он, в ходе выступления перед депутатами Федерального совета — верхней палаты австрийского парламента.

Напомним, цены на газ начали резко повышаться в конце лета — начале осени, и 21 декабря стоимость подскочила до максимума, более 2100 долларов за тысячу кубометров. Эксперты объяснили это несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков, а также высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.

Руководства европейских стран неоднократно обвиняли Россию в провоцировании энергетического кризиса. Однако Владимир Путин назвал эти заявления чушью. Он также напомнил, что предлагал Брюсселю оставить долговременные контракты на поставки сырья, но Еврокомиссия настояла на рыночном ценообразовании, что в результате привело к кризису.

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