Цена на нефть побила рекорд 2014 года

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2022 года достигла 91 доллара за баррель впервые с октября 2014 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.
По состоянию на 22:30 по московскому времени стоимость Brent росла на 1,84%, торгуясь на уровне 91,1 долларов за баррель. В последний раз цена на нефть данной марки превышала 91 доллар за баррель в октябре 2014 года.
При этом цена мартовских фьючерсов на WTI выросла на 2,2% до 90,21 доллара за баррель.
Ранее, 28 января, фиксировали рост стоимости нефти Brent на 1,63% до 89,61 доллара за баррель. Еще раньше, 26 января, топливо торговалось выше 90 долларов за баррель.