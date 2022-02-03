Цена на нефть побила рекорд 2014 года

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2022 года достигла 91 доллара за баррель впервые с октября 2014 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

Фото: ТАСС ТАСС

По состоянию на 22:30 по московскому времени стоимость Brent росла на 1,84%, торгуясь на уровне 91,1 долларов за баррель. В последний раз цена на нефть данной марки превышала 91 доллар за баррель в октябре 2014 года.

При этом цена мартовских фьючерсов на WTI выросла на 2,2% до 90,21 доллара за баррель.