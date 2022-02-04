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31 минуту назад

Российская нефть снова подорожала

Российская нефть марки Urals вновь рекордно подорожала, преодолев отметку в 93 доллара впервые с 2014 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ценовое агентство Argus.

Российская нефть снова подорожала
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что Urals дорожает вслед за эталоном Brent, стоимость которого поднялась выше 91 доллара за баррель также впервые за семь лет.

В четверг, 3 февраля, стоимость Urals в Средиземноморье (CIF Augusta) достигла 93,19 доллара за баррель. На северо-западе Европы (CIF Rotterdam) на закрытии она составила 90,46 доллара за баррель.

При этом Urals все еще торгуется с дисконтом к североморскому датированному сорту, индекс которого рассчитывает Argus. Так, 3 февраля дисконт Urals в регионе Средиземноморья составил 0,4 доллара за баррель, на северо-западе Европы — 3,13 доллара за баррель.

Базовая цена на сорт Urals в российском бюджете заложена на уровне 44,2 доллара за баррель. В зависимости от нее Минфин покупает или продает валюту.

В середине января нефть марки Urals впервые за семь лет превысила 90 долларов за баррель в Европе. В последний раз Urals стоила дороже 90 долларов за баррель в Европе 2 октября 2014 года. В конце месяца отмечалось подорожание марки Brent, она поднялась выше 90 долларов за баррель впервые с 13 октября 2014 года.

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