Аналитики: у России есть выход на случай отключения от SWIFT

Если Россию отключат от платежной системы SWIFT, то потребность россиян может удовлетворить система передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС). Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Institute of International Finance (IIF).

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Как говорится в публикации, у России будет выход на случай, если Запад введет новые ограничения и отключит ее от платежной системы SWIFT. Как полагают аналитики, СПФС при необходимости способна полноценно отработать весь внутренний трафик финансов страны. По предварительным данным, отключение России от платежной системы SWIFT не обернется коллапсом для финансовой системы РФ.

Однако эксперты Institute of International Finance сомневаются, что существующая инфраструктура способна обеспечить трансграничные переводы. Отмечается, что процесс увеличения доли операций, которые должны проводиться в системе, займет какое-то время. Однако критической слабостью аналитики считают тот факт, что у СПФС недостаточно международных связей и ограничения на проведение трансграничных операций.