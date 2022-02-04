Украина нашла замену российскому газу

Киев договорился с Братиславой об увеличении поставок газа из Европы. Об этом сообщает словацкий газотранспортный оператор Eustream. По итогам переговоров страны договорились о смене мощности передачи с частично прерываемой (ее наличие оператор не может гарантировать) на полностью устойчивую.

Фото: ТАСС ТАСС

«Под эгидой Европейской Комиссии Eustream и оператор газотранспортной системы Украины (ОГТСУ) обсудили возможность изменения мощности передачи из Словакии в Украину с частично прерываемой на полностью устойчивую. В результате переговоров Eustream временно изменит всю транспортную мощность в пункте выхода „Будинце“ (42 миллиона кубометров в сутки) на фиксированную в зимний период (до конца первого квартала 2022 года)», — сообщается на официальном сайте Eustream.

Видео дня

Такой режим будет действовать до конца отопительного сезона, то есть до апреля 2022 года. После этого мощности в «Будинце» вернутся к прежним показателям — то есть фиксированные 27 миллионов кубометров газа в сутки и 15 миллионов кубометров газа в сутки с прерываемой пропускной способностью.

Украина пока и близко не использует доступную ей на данный момент мощность импорта газа, передает «Коммерсант». За январь 2022 года через пункт «Будинце» было поставлено лишь 14,5 миллиона кубометров топлива.

В феврале Украина начала наращивать импорт газа из Словакии. Кроме того, ОГТСУ сообщил о первой физической поставке газа из Венгрии. Соответствующая договоренность с местным оператором FGSZ была достигнута в декабре 2021 года. Пока поставки идут в небольших объемах — 4 миллиона кубометров газа в сутки вместо оговоренных 8 миллионов кубов.

Интерес к физическим поставкам газа из Европы на Украине вырос из-за резкого роста цен, передает издание. Европейские клиенты «Газпрома» минимизировали отбор топлива по своим контрактам и не были готовы продавать его промышленности. Потребление на Украине также ограничилось из-за остановки части промышленности.