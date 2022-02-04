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19 минут назад

На Украине выступили против отключения России от SWIFT

Украина столкнется с огромными потерями в случае отключения России от международной межбанковской системы SWIFT. Об этом заявил бывший министр экономики Украины Виктор Суслов, передает РИА «Новости».

«Если мы будем транспортировать газ, а Россия не сможет его оплачивать, Украина бесплатно будет транзитировать? Конечно, нет», — сказал он в эфире «4 канала».

По мнению политика, займ, предоставленный Международным валютным фондом, не поможет Украине в случае отключения РФ от SWIFT, поскольку деньги сами по себе не могут заменить ни газ, ни ядерное топливо.

По словам Суслова, возникшие между Киевом и Москвой проблемы необходимо решить посредством дипломатических переговоров.

В декабре прошлого года заместитель помощника министра обороны США в 2001–2005 годах при президенте Джордже Буше Ян Бжезинский предложил на несколько дней отключить РФ от SWIFT. Данная мера, как считает политик, станет предупреждением для Москвы.

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Такое заявление Бжезинский сделал на фоне сообщений о том, что против Москвы готовятся жесткие санкции в случае якобы планируемого «вторжения» России на Украину.

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