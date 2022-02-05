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1 час назад

Bloomberg: России удалось построить «финансовую крепость» для защиты от санкций Запада

За несколько лет России удалось построить «финансовую крепость» для защиты от новых санкций со стороны Запада и пережить их без особых потерь.

Bloomberg: РФ отгородилась «финансовой крепостью» от санкций Запада
Фото: AP © Alexander ZemlianichenkoAP © Alexander Zemlianichenko

По словам автора материала Bloomberg Анны Андриановой, новые антироссийские рестрикции, которые обсуждает администрация Байдена и союзники, могут оказать влияние на рубль, инфляцию или инвестиционный климат в стране. При этом эти меры не способны спровоцировать такое падение показателей, как в 2014 году.

В статье отмечается, что Москве удалось свести госдолг к одному из самых низких значений среди основных экономик в мире и добиться профицита бюджета. Кроме того, Россия сокращает зависимость от доллара за счёт перевода расчётов и сбережений в другие валюты.

«Россия намного лучше готова к санкциям, чем раньше, по крайней мере по макропоказателям», — заявила в комментарии агентству старший экономист БКС Наталья Лаврова.

В октябре 2021 года президент России Владимир Путин в интервью телеканалу CNBC отметил, что доллар подрывает свои позиции в качестве мировой резервной валюты, а объём расчётов в долларах сокращается.

В Кремле назвали непредсказуемым санкционное поведение США.

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