Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила «Газпром» в недостаточном выполнении своих обязательств по заключенным с европейскими партнерами контрактам. Об этом она заявила в интервью газете Handelsblatt.
Также она упрекнула российскую компанию в том, что та инициативно не нарастила объемы поставок.
«Это правда, «Газпром» выполняет свои контракты, однако делает минимум... Другие поставщики газа на фоне роста спроса и рекордных цен нарастили поставки, а «Газпром» - нет. Так компания, принадлежащая России, сама сеет сомнения в своей надежности», – заявила фон дер Ляйен.
По ее словам, Европе не грозит дефицит поставок до тех пор, пока «Газпром» выполняет обязательства. Тем не менее, по мнению главы ЕК, полагаться на российский газ в долгосрочной перспективе рискованно. Она выступила за строительство в Германии терминала для сжиженного природного газа.
Ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон в комитете Европарламента заявила, что цены на газ в Евросоюзе высоки из-за сильного спроса, но геополитическая обстановка «не помогает» им стабилизироваться. Значительный рост газовых цен в Европе начался весной 2021 года, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне $250-300 за тысячу кубометров. В конце лета цена контракта с поставкой «на день вперед» превысила $600, а в начале октября — уже $1000. 21 декабря цены взлетели до исторического максимума – $2190 за тысячу кубометров – после чего началось коррекционное снижение.