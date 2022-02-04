Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила «Газпром» в недостаточном выполнении своих обязательств по заключенным с европейскими партнерами контрактам. Об этом она заявила в интервью газете Handelsblatt.

Также она упрекнула российскую компанию в том, что та инициативно не нарастила объемы поставок.

«Это правда, «Газпром» выполняет свои контракты, однако делает минимум... Другие поставщики газа на фоне роста спроса и рекордных цен нарастили поставки, а «Газпром» - нет. Так компания, принадлежащая России, сама сеет сомнения в своей надежности», – заявила фон дер Ляйен.

По ее словам, Европе не грозит дефицит поставок до тех пор, пока «Газпром» выполняет обязательства. Тем не менее, по мнению главы ЕК, полагаться на российский газ в долгосрочной перспективе рискованно. Она выступила за строительство в Германии терминала для сжиженного природного газа.