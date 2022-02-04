Bloomberg: РФ построила «финансовую крепость» против санкций

За последние годы Россия смогла построить «финансовую крепость», которая поможет ей пережить новые санкции без особых потерь, пишет Bloomberg.
«Шаги против России, которые обсуждает администрация Байдена со своими союзниками, могут повлиять на рубль, инвестиционный климат в стране или инфляцию, однако они не способны спровоцировать падение показателей, как в 2014 году», — пишет автор статьи Анна Андрианова.
Она указала, что власти РФ смогли нарастить резервы, свести госдолг к одному из самых низких значений среди основных мировых экономик, а также добиться профицита бюджета. Кроме того, Россия активно сокращает зависимость от доллара, переводя как сбережения, так и внешнеторговые расчеты в другие валюты, в частности, евро и юань.
Как отметила в комментарии к статье старший экономист БКС Наталья Лаврова, рост российской экономики могут остановить только самые экстремальные сценарии введения ограничений.
Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что в пакет обсуждаемых санкций против России входят финансовые меры, экспортные ограничения и новые санкции против российских элит. Однако никаких подробностей США раскрывать не намерены, поскольку, по словам Нуланд, это поможет России смягчить последствия принятых ограничений.
Власти России не раз отвергали обвинения Запада в якобы планируемом вторжении на Украину. В феврале в пресс-службе посольства РФ в США заявили, что генератором напряженности является не Москва, а Вашингтон.