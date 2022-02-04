Bloomberg: РФ построила «финансовую крепость» против санкций

За последние годы Россия смогла построить «финансовую крепость», которая поможет ей пережить новые санкции без особых потерь, пишет Bloomberg.

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«Шаги против России, которые обсуждает администрация Байдена со своими союзниками, могут повлиять на рубль, инвестиционный климат в стране или инфляцию, однако они не способны спровоцировать падение показателей, как в 2014 году», — пишет автор статьи Анна Андрианова.

Она указала, что власти РФ смогли нарастить резервы, свести госдолг к одному из самых низких значений среди основных мировых экономик, а также добиться профицита бюджета. Кроме того, Россия активно сокращает зависимость от доллара, переводя как сбережения, так и внешнеторговые расчеты в другие валюты, в частности, евро и юань.

Как отметила в комментарии к статье старший экономист БКС Наталья Лаврова, рост российской экономики могут остановить только самые экстремальные сценарии введения ограничений.

Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что в пакет обсуждаемых санкций против России входят финансовые меры, экспортные ограничения и новые санкции против российских элит. Однако никаких подробностей США раскрывать не намерены, поскольку, по словам Нуланд, это поможет России смягчить последствия принятых ограничений.