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25 минут назад

Bloomberg: Россия смогла построить "финансовую крепость"

За последние несколько лет России удалось построить «финансовую крепость» против западных санкций, пишет Bloomberg. Перевод статьи приводит «ИноСМИ».

Bloomberg: Россия смогла построить "финансовую крепость"
Фото: ТАССТАСС

Президент США Джо Байден грозит России «разрушительными» санкциями в случае вторжения РФ на Украину. Однако опрошенные агентством экономисты считают, что эффект от «самых жестких с 2014 года» санкций может оказаться слабее, чем в 2014 году.

Восемь лет назад Россия погрузилась в финансовый кризис: рубль обесценился наполовину, резервы ЦБ сократились на 130 млрд долларов, а экономика ушла в рецессию. В этот раз Россия готова к удару, и новые санкции могут повлиять на рубль, обесценив его еще на 20%, подстегнуть и без того высокую инфляцию и отпугнуть инвесторов.

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По мнению главного экономиста финансовой группы BCS в Москве Натальи Лавровой, во всех сценариях, кроме самых суровых, экономика России будет расти и дальше, хотя и медленнее из-за высокой инфляции.

Как отмечается в статье, Кремлю удалось нарастить резервы, свести госдолг к одному из самых низких значений среди основных мировых экономик, а также добиться профицита бюджета. Помимо этого, Москва все больше сокращает зависимость от доллара, переведя как сбережения, так и внешнеторговые расчеты в другие валюты, например евро и юань.

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