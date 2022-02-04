Bloomberg: Россия смогла построить "финансовую крепость"

За последние несколько лет России удалось построить «финансовую крепость» против западных санкций, пишет Bloomberg. Перевод статьи приводит «ИноСМИ».
Президент США Джо Байден грозит России «разрушительными» санкциями в случае вторжения РФ на Украину. Однако опрошенные агентством экономисты считают, что эффект от «самых жестких с 2014 года» санкций может оказаться слабее, чем в 2014 году.
Восемь лет назад Россия погрузилась в финансовый кризис: рубль обесценился наполовину, резервы ЦБ сократились на 130 млрд долларов, а экономика ушла в рецессию. В этот раз Россия готова к удару, и новые санкции могут повлиять на рубль, обесценив его еще на 20%, подстегнуть и без того высокую инфляцию и отпугнуть инвесторов.
По мнению главного экономиста финансовой группы BCS в Москве Натальи Лавровой, во всех сценариях, кроме самых суровых, экономика России будет расти и дальше, хотя и медленнее из-за высокой инфляции.
Как отмечается в статье, Кремлю удалось нарастить резервы, свести госдолг к одному из самых низких значений среди основных мировых экономик, а также добиться профицита бюджета. Помимо этого, Москва все больше сокращает зависимость от доллара, переведя как сбережения, так и внешнеторговые расчеты в другие валюты, например евро и юань.