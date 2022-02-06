Население Украины начало выводить деньги за границу после того, как западные СМИ стали массово писать об угрозе российского вторжения, сообщает издание «Страна». По данным Нацбанка, за весь 2021 год население перечислило за рубеж €641 млн, а лишь за январь 2022-го – почти €140 млн.

«Многие клиенты хотят подстраховаться, потому стали активнее перечислять средства на свои заграничные счета. Когда лично общаешься, говорят – «на всякий случай». У всех семьи. Кто-то из-за тревожных новостей выезжал к родным и близким за границу в декабре-январе, и им требовались средства на зарубежных счетах. А кто-то открывал вклады в западных банках впрок - на случай начала военных действий, если решат выехать. У всех свои соображения», - рассказали «Стране» в банке с иностранным капиталом.

Что это означает? Люди реально испугались войны и стремятся вывести деньги за рубеж? Это начало паники? А что дальше, уже сами люди побегут?

Тут стоит напомнить, что на днях официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал, что, по данным разведки республики, на Украине с 20 февраля будет закрыт выезд из страны мужчинам в возрасте от 18 до 45 лет.

Смогут ли власти таким образом остановить панику? А бегство финансовых средств? Ведь «побегут» не только деньги простых граждан, но и серьезного бизнеса. Да и простые граждане могут выводом средств спровоцировать серьезные сбои в экономике. Насколько вообще серьезно происходящее?

— Эту информацию украинское издание «Страна» получило в Нацбанке. Так что факт увеличения вывода средств есть, — отмечает политолог, руководитель проекта «Открытая аналитика» Роман Травин.

— Действительно масштабы вывода увеличились раза в два. Но даже при том, что суммы очень приличные, говорить, что это прямо «население» массово выводит, конечно, нельзя. Речь менее чем о 10 тыс. человек. Это сотые доли процента населения, те немногочисленные люди, у которых реально есть деньги.

«СП»: — На Украине кто-то всерьез верит в войну? Насмотрелись западных каналов?

— В том числе и это. И украинские СМИ тоже постоянно говорят о войне. Уверяю вас: если бы российские СМИ транслировали бы такую же повестку, то аналогичные настроения были бы и в России. Но, на мой взгляд, на людей куда большее впечатление произвёл отъезд дипломатов ряда западных стран. И те непростые и достаточно неожиданные переговоры, которые сегодня Россия ведёт с Западом, в контексте их возможных последствий для Украины.

«СП»: — Зеленский при этом пытается успокоить население, мол, войны не будет. Не помогает?

— Почему не помогает? В какой-то степени точно помогает. Иначе было бы значительно больше паники.

«СП»: — В какие страны и в какие валюты, по-вашему, выводят деньги?

— Наверняка есть какие-то статистические данные по этому вопросу, но мне они не известны. Поэтому могу только предположить. Как правило, люди со средствами стараются диверсифицировать риски и вкладываются в разные валюты вплоть до криптовалют. Так что, думаю, и тут так происходит. Но рубль вряд ли среди основных валют. Хотя может кто-то и в рубли что-то перевёл.

«СП»: — К чему может привести эта ситуация? Как это отразится на экономике? Чего ждать в ближайшей перспективе?

— Насколько можно судить даже по официальным заявлениям украинской власти, ситуация очень серьёзная. Уже нанесён тяжелый удар по экономике страны и его последствия придётся преодолевать долго, даже если нагнетание ситуации прекратится. Деньги выводят быстро, а возвращаться они будут куда дольше, если вообще будут.

«СП»: — Какие ещё могут быть последствия паники? Люди побегут из страны? Ранее официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что, по данным разведки республики, на Украине с 20 февраля будет закрыт выезд из страны мужчинам в возрасте от 18 до 45 лет. Серьезно? Людей будут держать в заложниках?

— Я очень скептично отношусь к «данным украинской разведки» и не менее скептично к «данным разведки ДНР». Поэтому от комментария по конкретному заявлению воздержусь, просто потому что говорить реально пока не о чем. Что касается того, возможны ли ограничения на выезд, то, думаю, вполне возможны, но при этом почти наверняка какие-то лазейки останутся. То есть выехать, конечно, будет нельзя, но если очень нужно, то вопрос можно будет решить. Да, не для каждого, но многие из тех, кто сейчас выводил деньги в серьезных количествах, найдут при желании возможность и уехать.

— В войну на Украине никто не верит, — убежден украинский экономист Вадим Коваленко.

— Отдельные буйные граждане побежали брать автоматы, но большинство населения игнорирует панические сообщения. Сказывается то, что высшие госчиновники для внутренней аудитории отрицают риск войны. Угроза войны лишь в головах журналистов западных СМИ.

«СП»: — Украинские СМИ пишут, что население страны начало массово выводить деньги за границу. По-вашему, это действительно так? Прямо массово? Или СМИ нагнетают?

— Нет, массового вывода нет. Очереди в банках по расторжению депозитов, как в феврале-марте 2014 года не стоят. На фоне роста курса доллара просто наблюдается немного повышенная активность.

«СП»: — Согласно официальным данным Нацбанка, за весь 2021 год из Украины за рубеж перечислили 641 млн евро, а только за январь 2022 года — еще почти 140 млн евро. Это много? Можно ли говорить о панике и бегстве капиталов?

— Это просто повышенная активность. Нерезиденты в украинские ОВГЗ вывели почти 480 млн долларов США за аналогичный период. Официальными каналами выводить неудобно, так как необходимо проходить проверку финмониторинга.

«СП»: — В какие валюты, по-вашему, выводят и будут выводить деньги: в доллары, евро, а может в рубли?

— Большинство использует доллары США. В рубли вряд ли, так как он тоже на фоне этих событий немного девальвировал.

«СП»: — А как насчет бизнеса и зарубежных инвесторов, не побегут ли они из страны?

— Как я говорил выше нерезиденты сокращают свои портфели в ОВГЗ. Ряд международных проектов «заморожен», но их в целом не так много. Ситуация и близко не напоминает 2014-ый год, когда был реальный риск дефолта и краха финансовой системы.

«СП»: — Какие ещё последствия паники могут наступить? Как это отразится на экономике и уровне жизни людей?