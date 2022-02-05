В США нашли способ сдержать «агрессивную Россию»

Помощник главы минторга США Тея Кендлер рассказала, как его страна может противодействовать геополитическим противникам. По её словам, если усилить экспортный контроль, это поможет удерживать Россию от «агрессивных и опасных действий».
Вашингтон опасается, что Китай и Россия будут использовать американские технологические инновации для ослабление национальной безопасности Штатов. Предложение минторга США Тея Кендлер озвучила во время выступления на выставке Massachusetts Export Expo 2022.
По её словам, Штатам необходимо ввести усиленный экспортный контроль для борьбы с геополитическими противниками, таким как Россия и Китай.
«Мы намерены эффективно использовать экспортный контроль для противодействия китайской программе военно-гражданской интеграции, а также сдерживания России от агрессивных и опасных действий», — заявила Кендлер.
По её словам, у Вашингтона должна быть гарантия, что американские технологические инновации не будут применять во вред национальной безопасности США.
Как отметила чиновница, «недобросовестные субъекты», у которых нет доступа к технологиям США, пытаются заполучить разработки незаконными методами.
В январе 2021 года стало известно, что минторг США планирует ввести пошлины на поставки карбамидо-аммиачной смеси из России и Тринидада и Тобаго. Министерство решило, что производители и экспортёры карбамидо-аммиачной смеси в России и Тринидаде и Тобаго получают субсидии, которые подпадают под действие американских компенсационных мер. До этого «Секрет» писал, что Россия может остаться без отечественных процессоров «Эльбрус», Baikal и «Скиф», если США введут обещанные экспортные санкции. Белый дом хочет остановить в РФ поставки чипов, компьютеров, бытовой электроники, телекоммуникационного оборудования и другой продукции, произведённой в любой точке мира, если при этом использовались американские технологии.