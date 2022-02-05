В США нашли способ сдержать «агрессивную Россию»

Помощник главы минторга США Тея Кендлер рассказала, как его страна может противодействовать геополитическим противникам. По её словам, если усилить экспортный контроль, это поможет удерживать Россию от «агрессивных и опасных действий».

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Вашингтон опасается, что Китай и Россия будут использовать американские технологические инновации для ослабление национальной безопасности Штатов. Предложение минторга США Тея Кендлер озвучила во время выступления на выставке Massachusetts Export Expo 2022.

По её словам, Штатам необходимо ввести усиленный экспортный контроль для борьбы с геополитическими противниками, таким как Россия и Китай.

«Мы намерены эффективно использовать экспортный контроль для противодействия китайской программе военно-гражданской интеграции, а также сдерживания России от агрессивных и опасных действий», — заявила Кендлер.

По её словам, у Вашингтона должна быть гарантия, что американские технологические инновации не будут применять во вред национальной безопасности США.

Как отметила чиновница, «недобросовестные субъекты», у которых нет доступа к технологиям США, пытаются заполучить разработки незаконными методами.