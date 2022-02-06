Доллар или евро: эксперт сказал, какую валюту выбрать

Курс доллара в январе прибавил с 74,2 руб. до 77,47. Курс евро к рублю за первый месяц года вырос с 84 рублей до 86,5.

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В феврале доллар и евро снижаются к рублю, но аналитик закрытого клуба инвесторов Invest Future Илья Бутурлин полагает, что российская валюта вскоре продолжит свое падение, столь заметное в начале 2022 года.

Что касается выбора между долларом и евро для хранения денежных средств, эксперт считает, что у USD есть преимущество.