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32 минуты назад

Доллар или евро: эксперт сказал, какую валюту выбрать

Курс доллара в январе прибавил с 74,2 руб. до 77,47. Курс евро к рублю за первый месяц года вырос с 84 рублей до 86,5.

Доллар или евро: эксперт сказал, какую валюту выбрать
Фото: ТАССТАСС

В феврале доллар и евро снижаются к рублю, но аналитик закрытого клуба инвесторов Invest Future Илья Бутурлин полагает, что российская валюта вскоре продолжит свое падение, столь заметное в начале 2022 года.

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Что касается выбора между долларом и евро для хранения денежных средств, эксперт считает, что у USD есть преимущество.

«Курс европейской валюты по отношению к доллару также продолжит ослабевать. ВВП Еврозоны в 4 квартале 2021 года вырос всего лишь на 0.3% вместе прогнозируемых 0.4, индекс потребительских цен Еврозоны вырос на 2.3%, что хуже прогнозов аналитиков и является негативным фактором для европейской валюты», - сделал прогноз эксперт.

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