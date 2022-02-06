Доллар или евро: эксперт сказал, какую валюту выбрать

Курс доллара в январе прибавил с 74,2 руб. до 77,47. Курс евро к рублю за первый месяц года вырос с 84 рублей до 86,5.
В феврале доллар и евро снижаются к рублю, но аналитик закрытого клуба инвесторов Invest Future Илья Бутурлин полагает, что российская валюта вскоре продолжит свое падение, столь заметное в начале 2022 года.
Что касается выбора между долларом и евро для хранения денежных средств, эксперт считает, что у USD есть преимущество.
«Курс европейской валюты по отношению к доллару также продолжит ослабевать. ВВП Еврозоны в 4 квартале 2021 года вырос всего лишь на 0.3% вместе прогнозируемых 0.4, индекс потребительских цен Еврозоны вырос на 2.3%, что хуже прогнозов аналитиков и является негативным фактором для европейской валюты», - сделал прогноз эксперт.