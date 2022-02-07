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1 час назад

Боррель: Россия строго выполняла обязательства по поставкам газа

На протяжении последних недель российские власти строго выполняли свои контрактные обязательства по поставкам газа, сообщает RT со ссылкой на заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

Боррель: Россия строго выполняла обязательства по поставкам газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В последние недели, несмотря на то что Россия строго выполняла свои договорные обязательства, российская госкомпания «Газпром» отказалась совершать дополнительные поставки для пополнения европейских хранилищ», — сказал политик.

По его словам, это только больше усилило «нервозное положение» на рынке. Отмечается, что по сравнению с 2021 годом цены на газ в ЕС выросли в шесть-десять раз. Как считает Борель, это связано с проблемами со спросом и предложением на глобальном рынке.

Как отметил глава европейской дипломатии, он не считает Москву причастной к повышению стоимости газа в Европе.

Также Боррель заявил, что Россия гораздо больше сделала для повышения устойчивости к ограничительным мерам со стороны Запада, чем ЕС для повышения способности перенести перебои в поставках газа.

«В последние годы Россия повысила свою устойчивость перед лицом экономических санкций... она сделала больше, чем сделали мы для того, чтобы справиться с потенциальными перебоями с поставками газа», — считает дипломат.

Он призвал поспешить с возможностью создания стратегических запасов газа в Европе и совместных закупок европейскими странами в соответствии с рекомендациями Еврокомиссии.
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