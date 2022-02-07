Аналитики предсказали новое повышение ключевой ставки

Банк России повысит ключевую ставку в феврале еще на 1 п.п. — до 9,5%. Такой прогноз сделали 9 из 16 опрошенных «Известиями» аналитики.

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Решение будет обусловлено по большей части продолжающимся ростом цен, считает старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин. Данные Росстата свидетельствуют о том, что на 28 января 2022 года рост цен в России ускорился до 8,8% после 8,4% в ноябре–декабре, обновив шестилетний максимум.

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«Чтобы сдержать рост цен и вернуть инфляцию к целевому уровню в 4%, Банк России сделает кредит в экономике дороже и охладит потребительский и инвестиционный спрос. Вслед за ключевой ставкой на сопоставимую величину будут расти и другие ставки в экономике, в том числе ставки по депозитам, а также по потребительским и ипотечным кредитам», — полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

В Евразийском банке развития (ЕАБР) указали на сохраняющееся давление на рост цен со стороны логистических разрывов и возросших мировых цен на продовольствие и сырье.

«Инфляционное влияние в ближайшие месяцы может оказать курс рубля. Учитывая возросшую неопределенность и повышенные инфляционные ожидания населения и предприятий, каждый 1% ослабления нацвалюты способен давать примерно 0,1 п.п. добавки к инфляции. При этом нельзя исключать, что при существенных темпах ослабления рубля этот эффект переноса может возрастать», — отметили в ЕАБР.

Главный аналитик ПСБ Денис Попов подчеркнул, что инфляция в очередной раз обогнала уровень ключевой ставки. По его словам, при незначительном повышении ставки ЦБ уже в марте снова будет вынужден догонять рост цен.

Старший экономист инвестиционного банка «Синара» (СКБ-банк) Сергей Коныгин не прогнозирует шокового повышения – более чем на 1 п.п. – ключевой ставки.

После повышения ключевой на рынке произойдет рост ставок в среднем на 0,5–1%, в частности, по потребительскому кредитованию, считают в Росбанке.

В «МКБ Инвестиции» не исключили, что ключевая ставка повысится еще на 0,5 п.п. на следующих заседаниях, если ситуация с инфляцией не стабилизируется.