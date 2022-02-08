Президент США Джо Байден по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что в случае гипотетической эскалации ситуации вокруг Украины газопроводу «Северный поток-2» будет «положен конец». Его слова приводит РИА Новости.

«Если Россия вторгнется, если ее танки пересекут границу Украины вновь, то "Северного потока-2" не будет, мы положим ему конец», – сказал он во время пресс-конференции.

Байдену задали вопрос, каким способом он планирует этого добиться, если будущее газопровода зависит от ФРГ, а не от США.

«Я обещаю вам, что мы сможем это сделать», – ответил глава Белого дома.

Кроме того, Байден заверил, что США удастся компенсировать Европе значительную часть российского газа при перебоях с поставками. Вместе с тем президент США назвал дипломатию самым эффективным способом разрешить сложившуюся напряженность между Россией и странами Запада вокруг Украины.

Канцлер ФРГ Шольц, в свою очередь, сообщил, что против России могут ввести жесткие и масштабные санкции.

«Ясно, что мы хорошо подготовлены. Это будут масштабные меры... И мы примем эти шаги, все необходимые шаги. Можете быть спокойны, не будет мер, в отношении которых мы бы реагировали по-разному. Мы выступим сплоченно и сообща», – сказал Шольц.

6 февраля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан оценил сроки запуска «Северного потока-2». По его мнению, российский газопровод не будет работать еще несколько месяцев. Салливан заявил, что Белый дом планирует использовать газопровод в качестве рычага давления на Россию. Также он предупредил, что при вторжении России на Украину «Северный поток-2» никогда не будет введен в эксплуатацию.