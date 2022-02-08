Минэкономразвития ухудшило прогноз по росту цен

Министерство экономического развития России решило пересмотреть прогноз по темпам инфляции в текущем году в пользу повышения до 5,9%. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на федерального чиновника.

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Отмечается, что эту информацию подтвердил источник, близкий к правительству.

«Минэк повысил прогноз по темпам инфляции в 2022 году с 4 до 5,9%», – пишут «Ведомости».

Ведомство скорректировало прогноз после поручения президента РФ Владимира Путина до начала февраля уточнить прогноз социально-экономического развития, включающий рост цен, и изучить пересмотр основных параметров бюджета.

По словам собеседника издания, «хотя действительно новый прогноз сформирован, его параметры являются гибкими, во многом они зависят от конъюнктуры».

Ранее в феврале Минэкономразвития сообщило, что инфляция в России в годовом выражении на 28 января составила 8,82% против 8,64% на 21 января. Росстат до этого проинформировал о том, что за неделю с 22 по 28 января инфляция замедлилась до 0,19% после роста на 0,22% неделей ранее.

В январе глава Минфина Антон Силуанов заявил, что пик инфляции в России уже пройден.