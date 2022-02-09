Будет хуже и без Украины: S&P и Fitch предсказали ущерб экономике РФ

Рейтинговые агентства S&P и Fitch считают, что российской экономике грозит серьёзный ущерб, даже если и не произойдёт полномасштабного «вторжения» на Украину. Крайне негативно на ситуации в стране скажутся вероятные последствия роста напряжённости между Москвой и Западом, пишет РБК.

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Fitch предполагает, что «вторжения» России на Украину не произойдёт, но сама ситуация с напряжённостью вокруг Украины увеличила риск конфликта и введение очень серьёзных санкций против России.

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Санкции, вероятно, будут соответствовать каким-либо действиям, которые будут предприняты Россией, в отношении чего сохраняется высокая неопределённость, — сообщается в материалах агентства.

Возможными триггерами могут стать локальные военные действия, кибератаки. Но даже в отсутствие конфликта более вероятными будут санкции с запретом на сделки американским инвесторам с суверенным долгом на вторичном рынке, дополнительные ограничения против высокопоставленных должностных лиц, госструктур и имущества сторонников Путина. В Fitch считают, что эти санкции вряд ли окажут влияние на рейтинг России и рейтинги банков.

S&P наоборот считает все последующие санкции со стороны США и ЕС в отношении России «крайне негативными сценариями». И это запрет российским банкам проводить операции в долларах США, отключение от международной системы SWIFT, запрет инвесторам на владение российскими государственными долговыми обязательствами на вторичном рынке. Но, считают в агентстве, даже если эти очень негативные сценарии не будут реализованы, всё ещё будет охраняться риск введения строгих санкций.

Скорее всего, будет ограничивать перспективы долгосрочного роста российской экономики и, возможно, сделает её привлекательность для инвесторов низкой в среднесрочной и долгосрочной перспективе, что ещё больше ослабит её интеграцию в мировую экономику, — говорится в материалах агентства.