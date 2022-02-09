США отказались от немедленных санкций против «Севпотока-2»

Белый дом не считает эффективным введение немедленных санкций в отношении газопровода «Северный поток-2», так как угроза их введения является рычагом давления на Россию. Об этом заявила пресс-секретарь администрации президента США Джен Псаки.

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«Есть расхождения во мнениях... между нами и некоторыми в конгрессе, кто считает, что введение сейчас санкций против «Северного потока 2» будет эффективным. Мы не согласны. Мы считаем, что это рычаг влияния», – сказала она.

Вопрос о том, почему канцлер Германии Олаф Шольц в ходе состоявшегося накануне визита в США ничего не сказал про «Северный поток-2», она переадресовала правительству ФРГ.

«Я могу говорить лишь от лица нашей администрации. Вы уже слышали, как президент Джо Байден несколько раз за предыдущий день заявил о том, что наш союз очень крепок, что Германия является одним из наших ближайших союзников в мире», – отметила Псаки.

Ранее президент США Джо Байден по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем пригрозил, что в случае гипотетической эскалации ситуации вокруг Украины газопроводу «Северный поток-2» будет «положен конец».