Япония решила вытеснить российский газ из Европы

Япония готова поставлять в Европу часть своих запасов сжиженного природного газа (СПГ) из-за угрозы европейской энергетической безопасности на фоне обострения кризиса вокруг Украины. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники в правительстве.

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Телеканала NHK, в свою очередь, отмечает, что Токио сообщил о готовности поставлять газ в ответ на запрос администрации президента США Джо Байдена. Перед началом поставок газа на европейский рынок Япония должна убедиться, что топлива хватает на внутреннем рынке для покрытия всех потребностей страны, указали источники Kyodo и NHK.

В начале февраля о готовности организовать поставки газа в Европу в случае нарастания конфликта вокруг Украины сообщил японский министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда. Он заявил, что властям нужно «подумать, сможет ли страна внести вклад в международное сообщество». При этом Хагиуда отметил, что Япония является мировым лидером по импорту СПГ, однако экспортом этого топлива на данный момент не занимается.

Ранее эксперты CNN пришли к выводу, что полностью заменить российский газ Европе будет очень проблематично. Они отмечали, что доля российского топлива в энергосистеме региона слишком велика – около 40%.