Минпромторг предложил новые меры по сдерживанию цен

Минпромторг выступил за введение наценки на уровне не более 5% на примерно 60 социально значимых продуктов из таких категорий, как овощи «борщевого набора», питьевое молоко, творог, кефир, сливочное масло, сахар и хлеб. Об этом «Известиям» сообщил замглавы ведомства Виктор Евтухов.

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В ведомстве считают необходимым распространить минимальную наценку только на несколько наименований в каждой категории.

В ФАС заявили, что перечень продуктов с минимальными накрутками может быть как фиксированным, так и «плавающим». Также список может отличаться в разных регионах и магазинах.

Действие минимальной наценки в 5% на продукцию, которую выберут торговые сети, начнется после того, как регуляторы договорятся между собой. Минсельхоз выступает за более жесткий подход, рассказал «Известиям» один из участников совещания. По его словам, ведомство выступило с предложением установить наценку не выше 5% на все наименования товаров внутри четырех категорий. Минсельхоз рассчитывает такой мерой снизить стоимость товаров на полке и сократить инфляцию. По словам источника издания в одной из торговых сетей, в каждой категории продуктов у сети может быть около сотни наименований продукции, снизить наценку на каждый из них не представляется возможным. Существуют экономические причины, по которым бизнес не готов реализовать такой подход. При этом собеседник издания отметил, что снизить наценку на ряд товаров внутри четырех категорий возможно.

Директор центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович считает ограничение наценки в 5% на самые популярные товары в семи категориях удачным решением. По его словам, торговля от этого не пострадает, поскольку сможет компенсировать выпадающие доходы за счет увеличения наценки на премиальные товары — красную рыбу, алкоголь и другие.