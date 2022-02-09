ЕС предрекли масштабный кризис из-за новых санкций против РФ

Энергетика, торговля, промышленное производство, банковское дело и рынки Европы сильно пострадают в случае введения новых санкций против России. Об этом пишут авторы аналитической статьи, опубликованной на сайте британской газеты Financial Times.

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Европейские политики опасаются, что страны ЕС подготовлены к введению жестких антироссийских санкций хуже, чем Москва, которая принимает эффективные меры для защиты своей экономики. Издание отмечает, что из-за введенных против России ограничений Европу ждет нарушение торговых связей, усиление инфляционного давления и ухудшение работы огромного количества предприятий.

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По данным газеты, глава Европейского центрального банка Кристин Лагард опасается, что усиление напряженности может вызвать рост затрат во всей структуре цен в экономике еврозоны.

Также издание отмечает, что Россия является одним из крупнейших поставщиков энергоресурсов в Европейский союз, порядка 40% импорта природного газа блоком и почти треть импорта сырой нефти приходится на эту страну.

«Правда в том, что в Европе нет замены российскому газу», — указывает ведущий аналитик по нефти и газу в BCS Global Markets Рональд Смит.

По мнению главного экономиста лондонской консалтинговой компании Capital Economics, в случае российско-украинского конфликта цена на МВт/ч природного газа может составить €180, как это было в декабре 2021 года. Он убежден, что нормирование электроэнергии подтолкнет экономику к рецессии. Также отмечается, что ЕС может столкнуться с нехваткой стратегического сырья. В частности, упоминается, что Россия поставляет около 40% мирового объема палладия.

По мнению главы отдела сырьевой стратегии голландской банковской группы ING Уоррена Паттерсона, ограничения против российских банков или предприятий могут иметь «далеко идущие последствия для сырьевого комплекса», которые могут затронуть рынки, где РФ является ведущим экспортером, в частности алюминия, никеля, меди и платины.

В случае ухудшения геополитической обстановки «нервозность инвесторов может быстро распространиться на секторы, которые должны быть относительно безопасными», считает сотрудник аналитической компании Oxford Economics Анхель Талавера.

Также, по мнению экспертов, конфликт на Украине приведет к бегству инвесторов в безопасные ниши на мировых рынках - от акций к государственным облигациям или другим традиционным активам, таким как швейцарский франк, иена и золото. Издание обращает внимание и на то, что исключение России из международных платежных систем или ограничение ее доступа к долларам США нанесет удар по контрагентам в Европе.