Сколько зарабатывает Украина на транзите российского газа

«Понятно, почему Украина заинтересована участвовать в этом процессе: она получает за транзит от двух до трех миллиардов долларов. Как бы деньги из воздуха. Причем ничего для модернизации транзитной сети, построенной еще в советскую эпоху, не делает. Там стоят насосы, произведённые в семидесятых годах прошлого века. Я уже не говорю о степени износа, в том числе собственно труб», – сказал Чижов.