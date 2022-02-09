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1 час назад

Сколько зарабатывает Украина на транзите российского газа

Лера Букина

Транзит российского газа в европейские страны приносит Украине $2-3 млрд в год, а для модернизации соответствующей газотранспортной сети Киев ничего не делает. Об этом в интервью РИА Новости заявил постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.

Сколько зарабатывает Украина на транзите российского газа
Фото: EPAEPA

Еврокомиссия ранее сообщила о намерении получить мнение Украины по «Северному потоку-2» в процессе сертификации газопровода.

«Понятно, почему Украина заинтересована участвовать в этом процессе: она получает за транзит от двух до трех миллиардов долларов. Как бы деньги из воздуха. Причем ничего для модернизации транзитной сети, построенной еще в советскую эпоху, не делает. Там стоят насосы, произведённые в семидесятых годах прошлого века. Я уже не говорю о степени износа, в том числе собственно труб», – сказал Чижов.

Вместе с тем, как отметил он, у ЕС есть и свой интерес.

«Ведь если транзит через Украину прекратится, кто будет стране давать эти деньги? И что будет с Украиной без этих денег? В Еврокомиссии прекрасно понимают эту ситуацию», – подытожил Чижов.

6 февраля генеральный директор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что в настоящее время существуют риски остановки транзита российского газа по территории Украины. Он отметил, что возможность импорта газа из Венгрии поможет стране в случае сильных морозов.

Ранее стало известно, что оператор Украинской газотранспортной системы (ОГТСУ) договорился со словацким газотранспортным оператором Eustream об экстренном наращивании объемов гарантированной мощности газопровода из Словакии на Украину. Мощность в точке Будинце на границе двух стран будет полностью (в объеме 42 млн кубометров в сутки) гарантированной.

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