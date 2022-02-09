Сколько зарабатывает Украина на транзите российского газа

Транзит российского газа в европейские страны приносит Украине $2-3 млрд в год, а для модернизации соответствующей газотранспортной сети Киев ничего не делает. Об этом в интервью РИА Новости заявил постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.
Еврокомиссия ранее сообщила о намерении получить мнение Украины по «Северному потоку-2» в процессе сертификации газопровода.
«Понятно, почему Украина заинтересована участвовать в этом процессе: она получает за транзит от двух до трех миллиардов долларов. Как бы деньги из воздуха. Причем ничего для модернизации транзитной сети, построенной еще в советскую эпоху, не делает. Там стоят насосы, произведённые в семидесятых годах прошлого века. Я уже не говорю о степени износа, в том числе собственно труб», – сказал Чижов.
Вместе с тем, как отметил он, у ЕС есть и свой интерес.
«Ведь если транзит через Украину прекратится, кто будет стране давать эти деньги? И что будет с Украиной без этих денег? В Еврокомиссии прекрасно понимают эту ситуацию», – подытожил Чижов.
6 февраля генеральный директор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что в настоящее время существуют риски остановки транзита российского газа по территории Украины. Он отметил, что возможность импорта газа из Венгрии поможет стране в случае сильных морозов.
Ранее стало известно, что оператор Украинской газотранспортной системы (ОГТСУ) договорился со словацким газотранспортным оператором Eustream об экстренном наращивании объемов гарантированной мощности газопровода из Словакии на Украину. Мощность в точке Будинце на границе двух стран будет полностью (в объеме 42 млн кубометров в сутки) гарантированной.