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57 минут назад

Ливия отказалась спасать ЕС из газового кризиса

Лера Букина

Министр нефти и газа Ливии Мухаммад Аун заявил, что у Триполи нет возможности нарастить добычу природного газа для экспорта в случае энергетического кризиса в Евросоюзе. Он пояснил, что объемы газа, которые экспортировались ранее по газопроводу «Зеленый поток» в Италию и попадали потом в общеевропейскую сеть, в настоящее время применяются для нужд электростанций и других объектов в самой Ливии. Его слова приводит РИА Новости.

Ливия отказалась спасать ЕС из газового кризиса
Фото: ReutersReuters

«Я не думаю, что в обозримом будущем у нас будет возможность увеличить объемы газа для направления его на экспорт, даже если будет увеличена нагрузка на добывающие месторождения. Не думаю, что они будут в достаточных объемах, способных разрешить кризис в Евросоюзе», – сказал Аун.

Ранее в феврале глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз обсуждает с США, Норвегией, Катаром, Азербайджаном, Алжиром и другими странами наращивание поставок СПГ.

9 февраля гендиректор французской нефтегазовой компании TotalEnergies Патрик Пуянне сообщил, что сейчас у Европы нет альтернативы российскому газу. Он подчеркнул, что для сохранения поставок Евросоюз должен поддерживать диалог с Россией. Пуянне отметил зависимость Европы от газа из России.

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Также 9 февраля постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что Евросоюз на сегодняшний день не в состоянии полностью заменить российское «голубое топливо». Кроме того, он отметил, что у блока не так много возможностей ощутимо увеличить импорт сжиженного природного газа.

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