В МЭР предупредили о «черном лебеде» для рубля

«В краткосрочном периоде это может оказать дополнительное давление и на курс, и на доходность облигаций, и на российские фондовые индексы. Может быть, это давление для РФ будет менее чувствительным, чем для других стран, которые относятся к emerging markets (развивающимся рынкам), но тем не менее», — подчеркнула она.