В МЭР предупредили о «черном лебеде» для рубля

Для курса рубля «черным лебедем», кроме напряженной геополитической обстановки и постоянной санкционной риторики, могут стать резкие изменения денежно-кредитной политики в мире. Об этом в интервью «Известиям» заявила замминистра экономического развития Полина Крючкова.
«В краткосрочном периоде это может оказать дополнительное давление и на курс, и на доходность облигаций, и на российские фондовые индексы. Может быть, это давление для РФ будет менее чувствительным, чем для других стран, которые относятся к emerging markets (развивающимся рынкам), но тем не менее», — подчеркнула она.
Вместе с тем Крючкова отметила, что слишком крепкие позиции рубля так же плохи для экономики, как и слишком слабые.
«Другое дело, что сейчас в принципе происходят очень нетипичные процессы в целом в мировой экономике, даже невзирая на геополитический фактор. Например, у нас разошлись цены на нефть и на газ. Это прямым образом оказывает влияние на курс рубля», — отметила Крючкова.
Согласно официальному прогнозу Минэкономразвития, среднегодовой курс российской валюты в 2022 году должен составить 72,1 рубля за доллар.
Ранее в январе экономист, научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг заявил, что экономика России в 2022 году будет находиться в состоянии беспрецедентной неопределенности и ожидания «черных лебедей». По его словам, одним из «черных лебедей» для российской экономики является риск введения новых западных санкций.