США решили наказать Россию «за кибератаки на Украину»

Сенат США предложил ввести против РФ новые санкции. По словам председателя комитета по иностранным делам сената Конгресса США Роберта Менендеса, его коллеги изучают возможность введения ограничительных мер за якобы уже предпринятые РФ хакерские операции против Украины. Также сенаторы настаивают на увеличении поддержки стране, чтобы помочь ей предотвратить агрессию со стороны России. Чтобы ввести санкции, демократам необходима поддержка республиканцев.

Новый пакет санкций должен стать компромиссом между различными подходами к введению санкций против России. Республиканцы настаивают на том, чтобы санкции были введены досрочно, а демократы считают, что в таком случае санкции утратят сдерживающий эффект. Кибератаки — та область, где многие согласны со скорейшими действиями.

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Сенатор Ричард Блюменталь заявил, что в прошлом месяце хакеры повредили и отключили около 70 украинских правительственных веб-сайтов. В этой атаке Украина обвинила Россию.

«Я решительно и последовательно говорил, что мы должны вводить санкции, начиная прямо сейчас, фактически вчера, потому что Путин понимает только силу экономических или военных действий. Этот законопроект о санкциях — нечто большее, чем послание. Это действительно инструмент убеждения», — заявил Блюменталь.

Демократы во главе с Менендесом внесли в сенат Закон о защите суверенитета Украины 2022 года. Он предполагает введение санкций против российского президента, премьер-министра, глав МИДа и Минобороны, начальника Генштаба ВС РФ и других представителей военного руководства. Санкции могут затронуть газопровод «Северный поток — 2». Чтобы его принять, демократам необходима поддержка республиканцев, но сенаторы расходятся во мнении, ввести санкции превентивно или же «наказывать» Россию за совершённую агрессию.

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал России «очень жёсткие» санкции в случае эскалации конфликта на Украине. Канцлер не назвал конкретных санкций, объясняя это тем, что власти России не должны понимать всех масштабов возможных последствий. Однако он подчеркнул, что в списке «больше того, что может себе представить Москва». По словам Шольца, Запад делает всё возможное, чтобы эти меры против России не были необходимы.