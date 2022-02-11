Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+3° в 
USD 74.72EUR 85.38
Войти в почту
1 час назад

Стало известно о «катастрофической ошибке» Украины

Lenta.ruиещё 1

Руководство украинского «Нафтогаза» совершило «катастрофическую ошибку», не закупив вовремя газ для отопительного сезона на Украине. Об этом стало известно в интервью Forbes.ua экс-главы компании Андрея Коболева.

Стало известно о «катастрофической ошибке» Украины
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По его словам, компания начала превращаться в банкрота, который вынужден просить деньги из государственного бюджета. «Новое руководство госкомпании также совершило катастрофическую ошибку — они не закупили вовремя газ», — сказал Коболев.

Украине предсказали экологическую катастрофу из-за газа

Отвечая на вопрос, хватит ли Украине газа до конца зимы, экс-глава компании ответил, что это будет зависеть от погоды. «"Нафтогаз" сейчас начал импортировать газ, несмотря на все разговоры, что газа достаточно. Большая зона риска — это март», — считает он.

При этом Коболев заявил, что следующей зимой украинской компании потребуется импортировать около восьми миллиардов кубометров газа, цена которого, по его мнению, установится на уровне 500-600 долларов за тысячу кубометров. «Где они найдут столько денег, чтобы восстановить запасы газа в следующем году? Я даже об этом думать не хочу — страшно. Скорее всего, придется просить у государства», — заключил он.

1 февраля сообщалось, что сотрудники Государственного бюро расследований Украины пришли с обысками к Коболеву. 28 апреля 2021 года кабмин Украины уволил Коболева с должности председателя правления НАК «Нафтогаз Украины». Его кресло занял Юрий Витренко.

75
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители