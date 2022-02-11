ЦБ резко повысил ключевую ставку

«Инфляционные ожидания пока не снижаются, оставаясь на многолетних максимумах. В этих условиях баланс рисков для инфляции еще больше сместился в сторону проинфляционных. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика направлена на возвращение инфляции к 4%», – говорится в сообщении регулятора.

Напомним, что в марте 2021 года Банк России начал делать шаги в сторону нормализации ужесточения денежно-кредитной политики, повысив ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) – до 4,5% с исторического минимума в 4,25%. В апреле регулятор решил повысить ее на 50 б.п., до 5%, в июне – на очередные 50 б.п., до 5,5%. В июле впервые с декабря 2014 года ставка была поднята сразу на 100 б.п., до 6,5%. В сентябре ставка возросла еще на 25 б.п., до 6,75%, в октябре регулятор поднял ставку на 75 б.п. – до 7,5%. 17 декабря ЦБ РФ решил повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 8,5% годовых.