В ЕС захотели получать от «Газпрома» больше газа

Еврокомиссия считает, что при необходимости в Евросоюз должно поступать больше газа от «Газпрома», чем предусмотрено контрактами, заявила представитель пресс-службы Еврокомиссии Дана Спинан. Ее слова приводит агентство «Прайм».

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«Мы направляем сообщения по всем каналам о том, что «Газпром» должен исполнять свои контракты и держать резервы на уровнях, которые были бы достаточны для обеспечения нам хороших поставок газа как основному клиенту. В вопросе объемов поставок мы бы хотели, чтобы «Газпром» был хорошим коммерческим партнером, который уважает контракты, но и коммерческую логику, которая говорит, что в случае необходимости абсолютно нужно увеличивать поставки газа нам», — сказала она.

4 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что «Газпром» «делает минимум» по выполнению своих обязательств по заключенным с европейскими партнерами контрактам. Также она упрекнула российскую компанию в том, что та инициативно не нарастила объемы поставок. При этом фон дер Ляйен сказала, что Европе не грозит дефицит поставок, пока «Газпром» выполняет обязательства. Тем не менее, по мнению главы ЕК, полагаться лишь на российский газ в долгосрочной перспективе рискованно. Она выступила за строительство в Германии терминала для сжиженного природного газа.

Накануне стало известно, что «Газпром» снова не заказал на пятницу мощности магистрального газопровода «Ямал — Европа» для транзита топлива через Польшу.