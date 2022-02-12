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1 час назад

СберЛизинг выступил партнером в запуске энергетического комплекса города-спутника «Солнечный»

Сбербанк Лизинг

Состоялась торжественная церемония открытия нового энергетического комплекса, профинансированного СберЛизингом. Он предназначен для поставки тепла и обеспечения энергоресурсами коммерческих предприятий города-спутника «Солнечный» — проекта Группы компаний Хамина. Сумма сделки составила 150 млн рублей, договор лизинга заключен сроком на 5 лет. Поставщиком оборудования выступило ООО «Цеппелин ПС Рус».

СберЛизинг выступил партнером в запуске энергетического комплекса города-спутника «Солнечный»
Фото: Сбербанк ЛизингСбербанк Лизинг

Заказчиком комплекса стало ООО «Сбытовая компания Энергоресурс» (ООО «СКЭР») — одно из подразделений эксплуатирующей компании «ЭКРИ».

В новом энергокомплексе установлены две газопоршневые установки CAT CG170-20 единичной мощностью по 2 МВт с попутной выработкой тепла и закрытое распределительное устройство на 10,5 кВт. Суммарная мощность энергокомплекса составляет 4 МВт, что позволяет снизить себестоимости энергоресурсов для коммерческих объектов. Новый энергоцентр будет способствовать дальнейшему развитию территории. Это позволит повысить рейтинг проекта города-спутника «Солнечный» до уровня LEED GOLD и сделать территорию инновационной и инвестиционно привлекательной.

На данный момент завершен первый этап договоренностей. Реализация второго этапа планируется на 2022-2025 гг. и предусматривает установку еще трех газопоршневых установок по 2 МВт каждая (общей мощностью 6 МВт). Данный объем полностью закроет потребность в электро- и теплоснабжении коммерческих объектов ГС «Солнечный».

Вячеслав Спиров, генеральный директор АО «Сбербанк Лизинг»: «Открытие нового энергокомплекса помогает решить сразу несколько социально значимых задач для Воронежа, и мы рады быть частью этого процесса. Это не первая сделка с ООО «СКЭР», и для нас очень ценны отношения сотрудничества с компанией, которая реализует столь масштабные и важные проекты».

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