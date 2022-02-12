Доллар по 100: Эксперты оценили риск обвала рубля

«Углеводородные факторы» перестали оказывать влияние на курс рубля. На первый план вышли геополитическое напряжение и возможные санкционные осложнения. Скоро они могут «загнать доллар выше «стольника», однако в таком случае пострадают и сами США. Об этом пишет «МК», ссылаясь на экспертные оценки.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Большинство зарубежных инвесторов будут внимательно следить за возможными новыми санкциями по отношению к нашей экономике», — считает доктор экономических наук Игорь Николаев.

По его мнению, наиболее серьезные последствия для отечественных финансовых организаций вызовет запрет на осуществление операций в долларах. Постепенный переход на национальные денежные знаки, к примеру, в контрактах с Китаем или Турцией, потребует длительного времени, повышенных издержек и дополнительных рисков.

При этом эксперт полагает, что самый неприятный санкционный сценарий маловероятен. Вашингтон не способен полностью контролировать международную платежную систему SWIFT, отключение от которой России сделает невозможными, в частности, расчеты за поставки углеводородов.

Подобная санкция приведет к всплеску инфляции в США, которая и без того бьет рекорды. В январе она составила 7,5% и обновила максимум за сорокалетний период. Американский рынок ушел в минус, что угрожает спровоцировать новый мировой кризис.

«Можно предположить, что Белый Дом воспользуется русской поговоркой: «отморожу уши назло маме». Однако такого не будет», - заявил Николаев. Он отметил, что политики США могут «декларировать любые угрозы», но осуществить их просто не позволят американские финансисты.

Таким образом, взлет курса доллара выше 100 рублей возможен, но бесперспективен для всех сторон, полагает эксперт.