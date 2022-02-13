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22 минуты назад

В Госдуме предложили лишить россиян пособия по безработице

Майк Габриелян

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил лишить безработных россиян соцвыплат. Об этом сообщает URA.RU.

В Госдуме предложили лишить россиян пособия по безработице
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Парламентарий считает, что пособия по безработице должны быть «стимулирующими и справедливыми».

«Человек, который не работает, ничего получать не должен. Если человек принципиально не хочет работать, то ему много платить нельзя», - заявил Милонов, назвав таких людей «тунеядцами».

По его мнению, должна быть «градация» между льготами тех, кого уволили по сокращению и тех, кто не желает работать.

При этом депутат отметил, что пособия по безработице не хватит для нормальной жизни. Однако он знает много людей, которые не хотят работать и не будут, даже получая пособие всего в 5-7 тысяч рублей.

Милонов считает, что надо отслеживать расходы россиян, которые официально не работают, но тратят крупные суммы.

«Есть люди, которые проживают в особняках, формально в маминых, папиных, ездят на хороших машинах, но формально они безработные», - сказал депутат.

По его словам, если от таких граждан требуют алименты, они «показывают декларации нулевые, и говорят, что бедные». Поэтому при начислении соцвыплат необходимо «отслеживать реальный уровень расходов человека».

Ранее экономисты подсчитали, что 2 млрд молодых людей во всем мире могут стать безработными к 2030 году из-за отсутствия необходимых навыков или квалификации.

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