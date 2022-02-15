В Петербурге заявили о 100-процентном коллективном иммунитете к COVID-19

«Если говорить о так называемом коллективном иммунитете, то, согласно сайту дашбоард министерства здравоохранения, мы достигли 100%. Туда учитываются люди переболевшие и люди, которые привиты », - сказал он в эфире телеканала «Санкт-Петербург», как передает РИА Новости.