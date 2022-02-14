В Германии устроили перепалку из-за «Северного потока — 2»

Во время дискуссии Ланц потребовал, чтобы немецкий политик публично заявил, что по газопроводу российский газ не потечёт при «нападении» Москвы на Украину. На это глава СДПГ заметил, что было бы глупо заранее предупреждать президента России Владимира Путина об остановке «Северного потока — 2».